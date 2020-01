Seca persiste no Algarve mas há recurso a reserva estratégica

A bacia do Barlavento era das que apresentavam, no final do ano, menor disponibilidade de água. A barragem de Odelouca, em Silves, está a 30 por cento.No sotavento, as barragens junto ao Guadiana estão ainda com menor capacidade.Para lidar com o problema de seca, a Águas do Algarve e os municípios tiveram que adotar algumas medidas.





Teresa Fernandes, porta voz da empresa, garante o abastecimento publico à região e explica ao jornalista Mário Antunes, que foi decidido utilizar uma reserva estratégica, ou seja, a água da barragem do Funcho, uma albufeira de fins agrícolas e que está praticamente cheia.





Um tema em destaque na Antena 1, numa edição de Luis Soares.