Seca. Portugal e Espanha pedem medidas de apoio a Bruxelas

Foto: Nuno Veiga - Lusa

Mais de 90% do território estava a 15 de fevereiro em seca severa ou extrema. A revelação foi feita esta segunda-feira pelo Instituto do Mar e da Atmosfera. A situação é semelhante do outro lado da fronteira, o que leva Portugal e Espanha a pedirem medidas de apoio a Bruxelas para responder ao impacto da seca.