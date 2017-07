Seca provoca quebra na produção de cereais

A cultura de centeio, trigo, aveia e cevada diminuiu em maio devido às altas temperaturas e escassa precipitação em abril.



A seca afetou a campanha de regadio por todo o Alentejo e obrigou à redução das áreas das culturas de primavera/verão, depois de no final de maio a percentagem de água no solo, em relação à capacidade de água utilizável pelas plantas, ter diminuído no Centro e Sul face aos valores dos finais de abril.



Portugal continental registou em janeiro um aumento da área em situação de seca, atingindo 98% do território, a maior parte seca fraca, sendo um mês muito seco relativamente à precipitação, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



A situação de seca fraca atinge 95,1% do território e seca moderada 3%, segundo o documento.