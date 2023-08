Dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgados em 11 de agosto indicam que em 31 de julho 97% do território estava em seca meteorológica, do qual 34% em seca severa e extrema, especialmente no Alentejo e Algarve.Na última reunião da comissão, em 7 de julho, a ministra da Agricultura e da Alimentação anunciou um apoio de 35 milhões de euros para os agricultores afetados pela seca.