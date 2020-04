Secção do Centro da Ordem dos Arquitetos efetiva-se com eleições de junho

"Trata-se de uma aspiração que, no mínimo, tem 20 anos", salientou Fátima Lourenço, delegada da Região Centro da Assembleia de Delegados Nacionais da Ordem dos Arquitetos, referindo que a aprovação do regulamento de criação da secção foi aprovada em 25 de janeiro pela Ordem dos Arquitetos.

Segundo a dirigente, em 1998, quando a Associação dos Arquitetos passou a Ordem, "já se falava na necessidade de uma estrutura no Centro", embora a aspiração de ter uma estrutura regional já viesse de décadas anteriores.

No entanto, só em 2015, no período da `troika`, com a adequação do Estatuto da Ordem, "ficou garantida a sua divisão em sete secções regionais no território nacional e regiões autónomas".

"Tivemos bloqueios de todos os lados. Tanto a norte como a sul eram contra este romper da instituição para todos os arquitetos", sublinha Fátima Lourenço, acusando as duas secções de pretenderem "manter a estrutura fechada".

Fátima Lourenço recorda que "foi muito difícil, uma luta intensa, em que até se fez ações de esclarecimento por várias regiões do país, nas quais as pessoas todas queriam que acreditassem".

Para a delegada regional, uma secção regional vai permitir uma "melhor defesa dos arquitetos, mais valorização e respeito pela sua ação e criar uma relação mais próxima com as autarquias".

"Queremos estar descentralizados, mais fortes, para podermos rapidamente assumir e garantir que as questões são resolvidas para o bem da população, no sentido de criarmos uma arquitetura para todos", sublinha Fátima Lourenço, que será candidata às eleições para a presidência da Secção Regional do Centro.

A dirigente entrou para o Ordem dos Arquitetos em 2013, como delegada pela região Norte, mas desde 2017 que exerce o mesmo cargo pela região Centro, tendo sido presidente do Núcleo de Arquitetura de Coimbra entre 2014 e 2016.

"A minha grande bandeira é a instalação da Secção Regional em Coimbra, que é aquilo por que tenho lutado há muitos anos", enfatizou Fátima Lourenço.

A Ordem dos Arquitetos conta com 25 mil inscritos em todo o país, embora nem todos estejam no ativo, dos quais dois mil na região Centro.