Secretária de Estado garante que era impossível concretizar toda a reforma da defesa da floresta contra fogos

Patrícia Gaspar garante que desde 2017 o combate aos incêndios florestais melhorou e este ano vai estar no terreno o maior número dispositivo de sempre, com mais de 12 mil operacionais.Quanto aos programas "Aldeia Segura" e "Pessoa Segura", a secretária de Estado da Administração Interna elogia as iniciativas que criaram estratégias de proteção das aldeias contra incêndios, envolvendo as populações locais. Mas Patrícia Gaspar também admite que a pandemia afetou o ritmo destes programas.Estes programas estão em mais de duas mil aldeias onde há um elevado risco de incêndio rural.