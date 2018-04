Secretário de Estado assegura que não há feridos graves do acidente em Nisa

Lusa08 Abr, 2018, 22:30 / atualizado em 08 Abr, 2018, 22:43 | País

Chegaram a ser anunciados quatro feridos graves além de um morto, no despiste do pesado que transportava alunos finalistas de uma escola secundária.

Segundo a Proteção Civil, acidente aconteceu com "condições adversas" e numa zona com "muita sinistralidade".

Segundo o comandante distrital de operações de socorro de Portalegre, Rui Conchinha, o acidente, em que morreu um rapaz de 20 anos, ocorreu no nó de Arez e a Barragem de Fratel do IP2, uma estrada "sempre perigosa e numa zona já com muita sinistralidade".

"Com condições adversas, com muita chuva", o autocarro despistou-se pelas 17:56 e fez um capotamento lateral, descreveu Rui Conchinha.

Questionado sobre as causas do acidente, o comandante distrital de Portalegre disse que as "equipas de peritos da Brigada de Trânsito estão no local a fazer a respetiva peritagem e só eles é que se poderão pronunciar nesse sentido".

Feridos hospitalizados

No Hospital de Abrantes deram entrada 13 feridos, um deles inicialmente considerado em estado grave: uma rapariga de 18 anos com suspeita de traumatismo craniano, segundo o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, que se deslocou ao local.

Fernando Araújo disse que a jovem está consciente e estável e que os exames feitos "não demonstraram lesões graves".

A diretora clínica do hospital, Cristina Gonçalves, disse também que "já não há feridos graves" no Hospital de Abrantes.

Segundo o secretário de Estado, os 12 feridos ligeiros que deram entrada naquele hospital podem ter alta nas próximas horas.

Fernando Araújo disse ainda que os 16 feridos, entre eles o motorista do autocarro, transferidos para Portalegre e os quatro conduzidos para Castelo Branco apresentam todos ferimentos ligeiros.

Regresso de Espanha

O acidente provocou a morte a um rapaz de 18 anos, precisou o secretário de Estado.

Anteriormente, fontes da Proteção Civil e da GNR tinham indicado que a vítima mortal tinha 20 anos e que o acidente tinha provocado quatro feridos graves e 29 ligeiros, distribuídos entre os hospitais de Portalegre, Abrantes e Castelo Branco.

Os restantes 15 passageiros foram assistidos no local do acidente e foram transportados para Nisa para serem acolhidos pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.

O despiste ocorreu pelas 17:56 no Itinerário Principal 2 (IP2), entre o nó de Arez e a Barragem de Fratel, concelho de Nisa, distrito de Portalegre.

O autocarro transportava, além do motorista, 48 passageiros, sobretudo jovens entre os 18 e os 23 anos provenientes da Covilhã e de Belmonte, que estavam a regressar de uma viagem de finalistas, segundo fontes da Proteção Civil e da GNR.

Marcelo "desolado"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou "profundamente o acidente de autocarro com jovens estudantes ocorrido perto de Nisa", no distrito de Portalegre, que fez um morto e quatro feridos graves, dizendo-se "desolado".

Em mensagem publicada na página da internet da Presidência, o chefe de Estado, que se encontra em França, enviou "as mais sinceras condolências à família enlutada e aos amigos do jovem [de 20 anos] tão tragicamente desaparecido", desejando "rápida recuperação a todos os feridos".

Ao principio da noite as operações de remoção do autocarro já se tinham iniciado. Na sequência do despiste, o veículo tombou e cortou o trânsito nos dois sentidos do IP2.

A mesma fonte da GNR acrescentou à Lusa que o autocarro, depois de ser removido do local do acidente, vai para as instalações da Câmara Municipal de Nisa.