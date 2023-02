Secretário de Estado do Vaticano em Fátima em maio a anteceder visita do Papa

Pietro Parolin já presidira a uma peregrinação em Fátima em outubro de 2016, meses antes da presença naquele santuário do Papa Francisco, para as comemorações do 100.º aniversário das aparições, em maio de 2017, quando canonizou os videntes Francisco e Jacinta Marto.

Esta presença em maio de Parolin em Fátima acontecerá também poucos meses antes de nova vinda do Papa a Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), agendada para agosto.

Pietro Parolin é cardeal desde 12 de janeiro de 2014, tendo recebido a ordenação episcopal das mãos do Papa Bento XVI, em 12 de setembro de 2009, tendo sido nomeado em 31 de agosto de 2013, pelo Papa Francisco, secretário de Estado do Vaticano.

Também já é conhecido o presidente das cerimónias de outra grande peregrinação ao Santuário de Fátima, no mês de agosto, poucos dias depois de encerrada a JMJ. Trata-se de Filomeno do Nascimento Dias, arcebispo de Luanda.

Filomeno Dias foi ordenado padre em 30 de outubro de 1983, tendo sido nomeado pelo Papa Francisco como arcebispo de Luanda em 08 de dezembro de 2014.

O novo ano pastoral do Santuário de Fátima, que se iniciou em 26 de novembro de 2022, tem como tema "Maria Levantou-se e partiu apressadamente" e tem a sua ação focada na preparação da JMJ, com uma programação dirigida aos jovens que por ali passarão nos próximos meses.