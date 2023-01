Secretário de Estado investigado por alegada viciação de contratos públicos

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

Há mais um secretário de Estado que está a ser investigado: o atual secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo, será um dos principais suspeitos no processo que investiga um alegado esquema de viciação na adjudicação de obras públicas a empresas privadas do setor da publicidade e da construção civil. O dinheiro serviria para financiar o PS - Madeira.