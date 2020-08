Secretário de Estado sai em defesa do primeiro-ministro

Lacerda Sales fala de um trabalho estreito do Governo com as Ordens Profissionais, por exemplo, na definição do plano de Inverno. “Isto sim, é importante”, garante o governante, falando de um clima de “unidade nacional”.







O secretário de Estado diz que a situação em Reguengos de Monsaraz serve para melhorar, para um plano para os lares.

Quanto à Ordem dos Médicos, Lacerda Sales considera que a sua função é regular a atividade dos seus profissionais, como ele próprio é, dando o apoio aos doentes e colocando a sua vida como prioridade, como valor inviolável.





O secretário de Estado diz que Ordem não tem poder de fiscalização ou de inspeção sem que isso tenha de ser articulado com competências disciplinares aos médicos, faltando assim justificação para análise.





“Não sendo jurista, deixaremos ao Ministério Público e à Inspeção geral em Saúde as conclusões sobre este caso”, disse.