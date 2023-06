Secretário-geral do SIS. "Sou a pessoa mais vigiada do país"

O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna admite que o incidente com o SIS não ajuda à imagem do serviço. Numa entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, Paulo Vizeu Pinheiro diz que é a pessoa mais vigiada do país.