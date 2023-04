Secundário para tod@s.Tema ciência junta professores, amanhã, no Pavilhão do Conhecimento

A iniciativa dará palco aos principais resultados do programa, que teve início em outubro de 2020, assim como aos desafios que a comunidade educativa enfrenta para motivar e envolver estudantes.





Alexandre Castro Caldas, do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, fará uma intervenção focada na capacidade cognitiva de crianças e jovens. Haverá ainda oportunidade de conversar com professores que implementam projetos de ensino experimental das ciências e boas práticas de inclusão e diversidade nas escolas.

O programa “Secundário para tod@s” abrange as escolas de ensino público do concelho de Lisboa e atua nos espaços escolares e nas salas de aula ao nível dos currículos.

Ao longo do programa, a Ciência Viva dinamizou cerca de 5000 atividades de ensino experimental das ciências em contexto escolar em 850 turmas, potenciando as aprendizagens fora da sala de aula e o gosto e as competências dos alunos nas áreas da ciência e da tecnologia. Foram abrangidos cerca de 25 000 alunos e quase 900 professores.

O Programa Municipal “Secundário para Tod@s” é promovido pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a Ciência Viva, a Fundação Aga Khan e o ISCTE-IPPS e contou com intervenções de várias equipas multidisciplinares atuando na promoção do ensino experimental das ciências, na prevenção e gestão de conflitos na comunidade socioeducativa, na integração escolar, no reforço da relação com os pais e a comunidade e na flexibilidade curricular.







Este programa está inscrito no Programa de financiamento POR Lisboa, do Portugal 2020.