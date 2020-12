SEF. Augusto Santos Silva sai em defesa do ministro da Administração Interna

Foto: Lusa

Numa altura em que vários partidos pedem a demissão de Eduardo Cabrita, por causa da gestão do caso da morte de um cidadão ucraniano às mãos de agentes do SEF, o ministro dos Negócios Estrangeiros considera que o companheiro de Governo agiu de forma correta. Santos Silva fala mesmo numa atuação com clareza, perante esta situação em concreto.