SEF deteve três estrangeiros com documentos falsificados

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Três pessoas foram detidas pelo SEF no Aeroporto de Lisboa. Estavam na posse de documentos falsificados, entre eles, bilhetes de identidade, cartas de condução ou passaportes contrafeitos. Um dos cidadãos foi detetado no controlo de um voo para Toronto.