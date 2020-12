SEF. Eduardo Cabrita reconhece erros no tempo e de avaliação mas não admite inação

Eduardo Cabrita reconhece erros no tempo e de avaliação, mas não admite inação perante a morte do cidadão ucraniano que estava sob tutela do SEF. Numa entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença, o ministro da Administração Interna admite que a diretora do SEF deveria ter saído.