SEF lança concurso para uma centena de novos inspetores

RTP15 Dez, 2017, 16:52 / atualizado em 15 Dez, 2017, 16:59 | País

Desde 2003 que não era aberto nenhum concurso externo.



Em 2017 já tinham sido admitidos 90 inspetores, 45 deles já em funções e os restantes terminaram já o estágio probatório.



Além do concurso externo, está ainda a decorrer um concurso interno para mais 45 novos inspetores, cujo estágio se prevê que aconteça durante o ano de 2018.



No final de agosto o executivo tinha deixado a promessa de reforço do número de inspetores do SEF. Uma promessa que fez com que fosse na altura suspensa uma greve de dois, que tinha sido convocada pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF.