SEF. Ministro da Administração Interna admite erros e má avaliação no caso da morte de ucraniano

Eduardo Cabrita admite erros de tempo e de avaliação no caso do cidadão ucraniano que foi assassinado nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa. Um deles foi o da demissão de Cristina Gatões, só consumada na passada semana, mas que, segundo admite o ministro, devia ter acontecido antes.