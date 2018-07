SEF nega estar a deter menores nos aeroportos

Foto: Rafael Marchante - Reuters

O jornal Público noticia este domingo um alerta enviado pela ONU à Provedoria de Justiça, a propósito de um número elevado de crianças detidas no Centro de Instalação Temporária do SEF no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras alega, em comunicado, que as crianças não estão detidas, mas sim retidas para verificação de identidade.



"Nos últimos anos, temos assistido a um afluxo de adultos acompanhados por menores que pedem asilo em Portugal, sem apresentarem documentos de identidade e/ou documentos que comprovem o vínculo familiar ou a autorização dos progenitores para viajarem com a criança", escreve o SEF.



"Normalmente, a criança também está indocumentada ou apresenta documentos falsificados", lê-se na mesma nota.



A RTP apurou que o ministro da Administração Interna já convocou a provedora de Justiça e o Conselho Português para os Refugiados para uma reunião na próxima semana.