SEF reforça inspetores no aeroporto de Faro

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras decidiu reforçar o número de inspetores no Aeroporto de Faro por ter ficado congestionado o controlo de passageiros. Centenas de pessoas estiveram juntas no mesmo espaço, na zona do SEF, numa prova do grande aumento de turistas que chegam após a abertura do corredor aéreo com o Reino Unido.