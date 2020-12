SEF. RTP teve acesso às imagens de vídeovigilância

As câmaras de vídeovigilância do centro de instalação temporária do SEF captaram as últimas imagens do cidadão ucraniano com vida. As imagens, a que a RTP teve acesso, mostram os três inspetores do SEF, acusados de homicídio, a entrarem na sala dos médicos do mundo.