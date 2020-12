SEF. Rui Rio salienta que reestruturação dever ser feita com ponderação e não para "encobrir" crime

Rui Rio diz que uma eventual reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deve ser feita com ponderação e não para "encobrir" a morte do cidadão ucraniano. O presidente do PSD diz que o que se passou no SEF não é razão para uma reestruturação mas para um processo-crime.