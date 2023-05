SEF. Sindicato anuncia paralisações em maio e junho

As paralisações devem afetar sobretudo os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Madeira.



Os inspetores do SEF falam num cenário de incerteza quanto ao futuro devido à reestruturação.



Dizem que até à data, é desconhecido o teor do decreto-lei aprovado pelo Governo a 6 de abril assim como qualquer calendário do processo de transferência dos trabalhadores.



O Ministro da Administração Interna garante que tudo vai estar esclarecido a tempo de evitar a greve.