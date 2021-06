SEF. Sindicato promete manter luta contra "reestruturação que não passe pela Assembleia da República"

No final do primeiro encontro entre o ministro Eduardo Cabrita e os sindicatos do SEF após a publicação em Diário da República das orientações futuras para a reestruturação deste organismo, que deverá dar lugar ao Serviço de Estrangeiros e Asilo, Acácio Pereira, do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização, adianta que o Governo "insiste em soluções que não passam pela Assembleia da República".











“Lutaremos frontalmente contra qualquer reestruturação do SEF que não passe pela Assembleia da República. E lutaremos contra qualquer extinção do SEF porque entendemos que a situação que melhor responde às necessidades dos portugueses e à segurança dos portugueses e da União Europeia é o SEF da maneira que está", acrescenta.







Adianta, no entanto, que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras "deve ser reestruturado, mas uma reestruturação que deve ser feita por dentro, dotando dos meios necessários, para seguir as suas missões e competências".





"Qualquer alteração à estrutura do SEF deve ser feita num quadro parlamentar e não num quadro de política debaixo de gaveta feita pelo poder político no momento", refere Acácio Pereira.







Questionado sobre a manutenção das greves, o sindicalista sublinhou que não foi o SCIF-SEF que fez o pré-aviso de greve, mas acrescentou que as paralisações "são permitidas num Estado de Direito".





"Nós vamos analisar ponderadamente o que vamos fazer. Vamos reagir a esta situação e vamos reagir adequadamente", adiantou.







O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF foi o primeiro a reunir-se com o ministro da Administração Interna, depois das 10h00. O Sindicato dos Inspetores de Investigação Fiscalização e Fronteiras tinha uma reunião agendada para as 11h00 com o mesmo governante.







Foi esta última força sindical que marcou um ciclo de greves para o mês de junho. O Governo decretou requisição civil, mas o Supremo Tribunal Administrativo veio considerar que se tratava de uma ação ilegal, após providência cautelar apresentada pela estrutura.