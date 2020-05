Segunda fase de desconfinamento reabre muitas portas dia 18 de maio

No comércio as lojas até 400 metros quadrados podem abrir portas.



Restaurantes e cafés podem receber clientes até um máximo de 50 por cento da capacidade.



Também as esplanadas voltam a abrir de acordo com as regras acordadas com a DGS.



As creches abrem mas mantém-se o apoio à família, até ao final do mês.



As escolas secundárias retomam as aulas presenciais para os 11º e 12º anos, bem como regressam as aulas para os 2º e 3º anos do ensino profissional.



Nos lares, cada idoso pode agora receber a visita de uma pessoa, com marcação prévia e no máximo durante uma hora e meia.



Abrem também os museus, monumentos e palácios.



O Primeiro-ministro admite que as restrições na restauração possam acabar no início de junho.