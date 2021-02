Segunda fase de vacinação arranca no distrito do Porto

", referiu Marco Martins.Em causa está a segunda fase do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 dedicada a pessoas com 80 e mais anos e as pessoas com mais de 50 anos, mas com comorbilidades associadas e doenças crónicas.Este é um dos sete locais já identificados a Norte para albergar os centros de vacinação nesta segunda fase que arrancou a nível nacional na quarta-feira nas Unidades de Saúde Familiares de Alvalade e do Parque, em Lisboa e Vale do Tejo.JáEm Gondomar, o espaço foi cedido pela câmara, estando pronto desde sábadoA autarquia também vai disponibilizar os recursos humanos do município, que ficarão responsáveis pela logística e limpeza do espaço.Neste concelho do distrito do Porto, nesta fase de vacinação, serão abrangidas cerca de 13 mil pessoas.

A vacinação no pavilhão Multiusos será assegurada por 10 enfermeiros e dois médicos profissionais do ACES de Gondomar.