Segunda fase de vacinação contra a gripe começa hoje

Esta fase de vacinação contra a gripe visa os cidadãos com mais de 65 anos e os doentes crónicos.





A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, assegurou na última sexta-feira a existência de doses suficientes com vista a evitar confusões entre casos de gripe e casos de Covid-19.



"A campanha de vacinação da gripe deste ano visa uma coisa muito importante, que é evitar ao máximo casos de gripe para não criar confusão com casos de Covid e obrigar a que se faça um diagnóstico diferencial entre doenças respiratórias", explicou, sublinhando existirem já 785 mil doses e que na próxima semana será atingido o número de 1,4 milhões de vacinas, sendo que o total de vacinas adquiridas para 2020 ronda os dois milhões de doses.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a ministra da Saúde, Marta Temido, irão vacinar-se esta segunda-feira, em Lisboa.





Em declarações proferidas na conferência de imprensa de atualização da evolução da pandemia, Graça Freitas notou que a "primeira fase ainda está a decorrer e está a correr bem", com o foco a incidir nas "pessoas que estão em instituições - sobretudo as mais idosas, mas também as da rede de cuidados continuados - e os profissionais, quer de saúde, quer os do setor social".