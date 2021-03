Segunda fase de vacinação vai envolver farmácias

O Coordenador do Plano de Vacinação contra a Covid-19 acredita que, até ao fim do verão, 70% da população vai estar vacinada contra a com a primeira dose. Gouveia e Melo anuncia também que a segunda fase do processo vai envolver farmácias e haverá um portal na internet para que as pessoas possam agendar a toma da vacina.