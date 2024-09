Segundo sismo sentido nos Açores em duas horas

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) disse que o sismo foi registado às 01:26 (02:26 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a este da Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo.

Num comunicado, o CIVISA disse que "o sismo foi sentido com com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em Serreta, Raminho, Altares, S. Bartolomeu (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos (concelho de Praia da Vitória)".

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem".

O sismo desta madrugada "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022", disse o CIVISA.

Em 27 de junho, o CIVISA subiu o nível de alerta relativo ao vulcão de Santa Bárbara para V3 e o do sistema vulcânico fissural da ilha Terceira para V1.

Nos níveis de alerta vulcânico, V0 significa "estado de repouso" e V6 "erupção em curso", de acordo com a informação disponível na página do CIVISA. O nível V3 confirma a reativação do sistema vulcânico, existindo sinais de atividade elevada.

Um primeiro abalo, também de magnitude 2,6 na escala de Richter, foi sentido esta madrugada na ilha do Faial, que também faz parte do grupo central do arquipélago dos Açores, avançou o centro.

O abalo ocorreu pelas 23:32 (00:32 de hoje em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a este-nordeste da freguesia de Ribeirinha, na ilha do Faial, destacou o CIVISA.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) em Ribeirinha", no concelho de Horta", disse o centro, num comunicado.

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o IPMA na sua página da Internet.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).