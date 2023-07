Segurança das grávidas. Ordem dos Médicos realiza várias visitas técnicas

Preocupada com o funcionamento da urgência de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a Ordem dos Médicos vai realizar várias visitas técnicas a pensar na segurança das grávidas. O bastonário Carlos Cortes revela que esta ronda, a ser feita com o colégio da especialidade, começa esta quarta-feira pelo maior hospital do país.

Questionado pela Antena 1 sobre o caso de uma grávida de risco que foi transferida do Santa Maria para o hospital CUF, Carlos Cortes explica que é um dos motivos que levou a ordem a decidir realizar estas visitas, mas não quis comentar em concreto. O caso está a ser avaliado.



No Parlamento, é ouvido esta quarta-feira o antigo diretor do serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia do bloco de partos do Hospital de Santa Maria.



Diogo Ayres de Campos vai prestar esclarecimentos aos deputados sobre os problemas na unidade hospitalar e o próprio afastamento.