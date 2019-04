Segurança de medicamento Lemtrada para esclerose múltipla está a ser revista

Lusa18 Abr, 2019, 07:56 / atualizado em 18 Abr, 2019, 09:48 | País

Numa informação publicada no seu `site`, a Autoridade do Medicamento diz ainda que a revisão de segurança deste fármaco foi iniciada pela Agência Europeia do Medicamento após notificação de novos casos de doenças imunitárias, cardíacas e circulatórias, alguns dos quais fatais.

Enquanto durar esta revisão de segurança, o Infarmed aconselha a que o Lemtrada (alemtuzumab) apenas seja iniciado em adultos com esclerose múltipla surto-remissão muito ativa e que já tenham sido previamente tratados com pelo menos duas terapêuticas modificadoras da doença ou em casos em que não possam ser usados outros medicamentos.

A esclerose múltipla surto-remissão é uma doença que afeta o sistema nervoso central, na qual a inflamação destrói a bainha protetora que envolve as células nervosas.

A indicação `surto-remissão` significa que o doente tem exacerbações dos sintomas (surtos), seguidas por períodos de recuperação (remissões).