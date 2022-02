Segurança informática deve ser pensada numa visão empresarial mais holística, defende especialista

Lusa

O ataque informático à Vodafone é apenas um entre vários que têm ocorrido nos últimos meses, é o que explica Filipe Lacerda, especialista em cibersegurança, que adianta ainda que, no ano passado, os ataques por parte de 'hackers' aumentaram cerca de 80% em comparação com o ano de 2020.