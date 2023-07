Segurança interna e JMJ. MAI apela à partilha de informações relevantes

Foto: Carla Quirino - RTP

Sobre as preocupações do Chega em relação aos milhares de inscritos para a Jornada Mundial da Juventude vindos do Médio Oriente, o ministro da Administração Interna diz que qualquer cidadão ou instituição que tenha informações relevantes deve comunicá-las às autoridades.