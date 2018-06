Segurança Social apoiou 389 famílias afetadas pelos incêndios

RTP22 Jun, 2018, 12:52 / atualizado em 22 Jun, 2018, 12:52 | País

Em comunicado, o Instituto de Segurança Social (ISS) dá a conhecer que apoiou 389 famílias “com carência económica, conjuntural, ou não”, que representam um total de 916 beneficiários.



Os subsídios destinam-se ao apoio nos “pagamentos mais prementes” como medicamentos, rendas e faturas de eletricidade, gás e água.



O ISS acrescenta que mais de quatro mil trabalhadores estão isentos, total ou parcialmente, do pagamento de contribuições à Segurança Social até 20 de junho de 2018. Foram deferidos 713 processos, o que corresponde a um total de cinco milhões de euros isentos até à data.



Foram ainda empregues reembolsos relativos às despesas de funerais e subsídios por morte a 80 das 96 vítimas mortais, numa despesa que ultrapassa os 107 mil euros.



A pensão de sobrevivência atribuída aos familiares de 41 vítimas totalizou uma despesa no valor de mais de 11 mil euros.



Relativamente ao setor agrícola, foram pagos 4,7 milhões de euros a mais de sete mil agricultores.



Mais de nove mil receberam apoio



Há um ano o país enfrentava aquela que ficou conhecida como a pior tragédia de incêndios em Portugal. No terreno estiveram técnicos da Segurança Social.

O ISS diz ter existido uma “boa capacidade de comunicação e pronta intervenção, na disponibilização dos meios necessários para garantir a proteção e satisfação das necessidades imediatas das populações afetadas e identificadas”.Foram disponibilizados 92 locais de acolhimento, onde foram recebidas 4078 pessoas.A Segurança Social auxiliou mais de nove mil pessoas afetadas pelos incêndios, através de visitas aos locais de acolhimento e de chamadas telefónicas periódicas. Este apoio “contribuiu para a consolidação daquilo que são as responsabilidades do ISS”, escrevem no comunicado.Do total de pessoas auxiliadas pelo ISS, destacam-se as mais de seis mil que receberam apoio por parte das Unidades Móveis que se deslocaram às zonas afetadas pelos incêndios para auxiliar as vítimas com mais dificuldades.Foram ainda registados mais de 519 atendimentos através da Linha Nacional de Emergência Social, reforçada durante os incêndios.O incêndio de 2017 na zona de Pedrógão Grande causou 66 mortos e mais de 250 feridos. Quatro meses depois, em outubro, os incêndios nas regiões centro e norte registaram 50 vítimas.No total, morreram 116 pessoas e arderam cerca de 500 mil hectares de floresta. Mais de duas mil habitações, empresas e campos agrícolas foram consumidos pelas chamas.