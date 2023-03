Segurança Social decreta encerramento de lar na Lourinhã

"O Instituto da Segurança Social decretou o encerramento do lar Delicado Raminho e iniciou o processo de transferência dos utentes em colaboração com os seus familiares", referiu o instituto numa nota enviada às redações.



A inspeção ao lar foi concluída, "tendo confirmado várias das situações denunciadas" de maus-tratos.

As inspeções no lar duraram dois dias e seguiram na sequência denúncias de várias situações de falta de higiene, alimentação deficiente dos utentes, falta de limpeza do próprio espaço e um número insuficiente de funcionários.Nos últimos dias, alguns familiares retiraram utentes da instituição.