Segurança Social "já encaminhou" idosos afetados por fogo em lar de Abrantes - autarquia

Em declarações à Lusa, a vereadora da Câmara Municipal de Abrantes responsável pelo pelouro da Ação Social, Celeste Simão, adiantou que a Segurança Social já fez "os devidos encaminhamentos das pessoas".

Um incêndio num lar de idosos em Rossio ao Sul do Tejo provocou esta manhã ferimentos em 18 utentes daquela instituição privada.

Sete idosos foram transportados para o hospital e 11 utentes foram assistidos no local, devido à inalação de fumos.

"Foi já tudo encaminhado neste momento", referiu a autarca, assinalando que essa é uma competência da Segurança Social.

Responsáveis da Câmara Municipal, disse, estiveram no local "desde a primeira hora junto das pessoas a tentar apoiar naquilo que fosse necessário", mas, "a partir do momento em que a Segurança Social entra, a competência é deles".

Questionada se o lar estava a funcionar de forma legal, Celeste Simão remeteu a resposta para uma nota da Segurança Social que será enviada à comunicação social.

"Isso não é uma competência da Câmara, é uma competência da Segurança Social, portanto não quero adiantar nada sobre esse assunto", salientou.

Já esta tarde, a diretora do serviço de urgência do hospital de Abrantes, no distrito de Santarém, Ana Rita Cardoso, adiantou à Lusa que três dos sete idosos que ficaram feridos com gravidade no incêndio foram transferidos para os hospitais de São Francisco Xavier (Lisboa), São José (Lisboa) e São João (Porto), sendo estas as "situações que inspiram mais cuidados".

Os restantes quatro idosos, todos com idades entre os 75 e os 89 anos, "estão estabilizados e em observação e vigilância" no serviço de urgência da unidade hospitalar de Abrantes.

"Dos sete feridos que deram entrada no hospital de Abrantes, seis são considerados graves, sendo três deles por queimaduras e outros três por inalação de monóxido de carbono", disse a responsável.

O alerta para o incêndio, de causas ainda em investigação, foi dado às 10:27.

Na ocasião, o edifício de piso térreo albergava 18 idosos e três funcionários.

Nas operações de socorro estiveram 33 operacionais e 13 viaturas dos bombeiros, uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Torres Novas, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Abrantes, um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e autoridades policiais.

O incêndio foi combatido pelos bombeiros de Abrantes, Vila Nova da Barquinha, Constância, Entroncamento e Sardoal.