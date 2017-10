Segurança Social presta apoio em postos em seis distritos

Lusa16 Out, 2017, 02:41 | País

Numa nova atualização, a tutela acrescenta novos postos de apoio, que se juntam aos anunciados previamente: o posto da GNR de Cantanhede e o Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), a Quinta da Capela e o Pavilhão Municipal de Vouzela, os pavilhões desportivos de Oliveira de Frades, Nelas, Tondela e Mangualde e o Centro de Saúde de Santa Comba Dão (distrito de Viseu) e os pavilhões desportivos de Mafra e da Ericeira (distrito de Lisboa).

A Segurança Social já tinha disponibilizados postos de apoio em Monção (Viana do Castelo), no pavilhão gimnodesportivo e outro na escola básica do 2.º e 3.º ciclos, nos dois pavilhões gimnodesportivos de Seia e no pavilhão gimnodesportivo e no seminário de Gouveia, ambos os concelhos no distrito da Guarda, e também em Vila Nova de Poiares (Irmandade Nossa Senhora das Necessidades), Lousã (quartel dos bombeiros) e Penacova (pavilhão gimnodesportivo), no distrito de Coimbra, e em Oleiros (residência de estudantes e Santa Casa da Misericórdia, no distrito de Castelo Branco.

"Poderá ainda ser contactada a Linha Nacional de Emergência, através do número 144, gratuito, para informação acerca destes locais onde está a ser prestado o apoio", lê-se no comunicado.

Quase 3.700 operacionais, apoiados por 1.100 viaturas, estavam a combater, pelas 02:00 de hoje, 26 incêndios importantes, que lavram um pouco por todo o país, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Os fogos que estão em curso provocaram pelo menos quatro mortos, dois em Penacova, um na Sertã e outro em Oliveira do Hospital, disse hoje a adjunta de operações da ANPC Patrícia Gaspar.

COMUNICADO DE IMPRENSA

Informação às populações afetadas pelos incêndios

Disponibilização de apoio direto às populações -- NOVOS POSTOS

A Segurança Social informa que dispõe de locais onde disponibiliza apoio social direto, de emergência, às populações afetadas pelos incêndios.

Assim, é possível dirigirem-se aos seguintes postos de apoio:

· Viana Castelo

o Monção -- no Pavilhão Gimnodesportivo de Monção e Escola EB 2+3 de Monção

o

· Guarda

o Seia -- nos 2 Pavilhões Gimnodesportivo de Seia

o Gouveia - no Pavilhão Gimnodesportivo de Gouveia e no Seminário de Gouveia

· Coimbra

o Vila Nova de Poiares -- Irmandade Nossa Senhora das Necessidades

o Lousã -- Quartel dos Bombeiros da Lousã

o Penacova - no Pavilhão Gimnodesportivo de Penacova

o Cantanhede, Mira -- Posto da GNR de Cantanhede (NOVO)

o Oliveira do Hospital -- Pavilhão Municipal (NOVO)

· Viseu

o Vouzela, Campia -- na Quinta da Capela (NOVO)

o Vouzela, Cambra -- Pavilhão Municipal de Vouzela (NOVO)

o Oliveira de Frades - Pavilhão Gimnodesportivo (NOVO)

o Nelas, Igreja de Senhorim - Pavilhão Municipal (NOVO)

o Santa Comba Dão -- Centro de Saúde (NOVO)

o Tondela - Pavilhão Gimnodesportivo (NOVO)

o Mangualde -- Pavilhão Municipal (NOVO)

· Lisboa

o Mafra - Pavilhão Gimnodesportivo de Mafra (NOVO)

o Ericeira - Pavilhão Gimnodesportivo (NOVO)

· Castelo Branco

o Oleiros: Residência de Estudantes e na Santa casa da Misericórdia de Oleiros

Poderá ainda ser contactada a Linha Nacional de Emergência Social (LNES), através do número 144, gratuito, para informação acerca destes locais onde está a ser prestado o apoio.