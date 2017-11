Seis barras fechadas e três condicionadas devido a agitação marítima

Lusa09 Nov, 2017, 07:46 | País

De acordo com a Marinha, estão encerradas a toda a navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Lisboa.

As barras marítimas de Viana do Castelo e Aveiro estão condicionadas a embarcações com comprimento inferior a 30 e 15 metros, respetivamente.

Segundo a Marinha, a barra da Figueira da Foz está fechada apenas a embarcações com comprimento inferior a 35 metros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje na costa ocidental do continente ondas de noroeste com 04 a 05 metros, diminuindo gradualmente para 02 a 03 metros.

Na costa Sul prevê-se ondas de sudoeste com um metro.