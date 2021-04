Seis concelhos mantêm-se com as medidas atuais

Os seis não vão passar à fase seguinte do desconfinamento, por terem "duas avaliações sucessivas em situação de risco". Além da Figueira da Foz, estão nesta condição Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Marinha Grande e Penela. Mantêm por agora as regras e restrições da segunda fase, sem avançar no plano de desconfinamento.