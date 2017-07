Seis distritos do continente sob `aviso amarelo` devido ao tempo quente

Lusa 03 Jul, 2017, 07:24 / atualizado em 03 Jul, 2017, 08:51 | País

De acordo com o Instituto, os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal estão sob `aviso amarelo` devido à persistência de valores elevados das temperaturas máximas.

Os distritos de Leiria, Coimbra, Lisboa, Santarém e Setúbal estão sob `aviso amarelo` desde as 23:50 de domingo e até às 21:00 de hoje.

O distrito de Aveiro vai estar sob `aviso amarelo` por causa do tempo quente entre as 09:00 de hoje e as 21:00 de terça-feira.

O `aviso amarelo` é emitido sempre que há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente tempo quente com céu limpo, vento em geral fraco do quadrante leste, sendo moderado a forte nas terras altas até ao meio da manhã e a partir do final da tarde, soprando moderado de noroeste no litoral oeste durante a tarde e rodando para o quadrante sul a partir do final da tarde na região Sul.

Está ainda prevista uma subida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão variar entre 20 e 36 graus Celsius, no Porto entre 19 e 35, em Vila Real entre 17 e 33, em Viseu entre 18 e 31, em Bragança entre 14 e 32, na Guarda entre 16 e 31, em Coimbra entre 20 e 36, em Castelo Branco entre 19 e 35, em Santarém entre 18 e 40, em Leiria entre 15 e 37, em Portalegre entre 23 e 35, em Évora entre 17 e 38, em Beja entre 17 e 38 e em Faro entre 20 e 32.