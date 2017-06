Partilhar o artigo Seis dos 23 doentes internados em Coimbra mantêm-se com prognóstico reservado Imprimir o artigo Seis dos 23 doentes internados em Coimbra mantêm-se com prognóstico reservado Enviar por email o artigo Seis dos 23 doentes internados em Coimbra mantêm-se com prognóstico reservado Aumentar a fonte do artigo Seis dos 23 doentes internados em Coimbra mantêm-se com prognóstico reservado Diminuir a fonte do artigo Seis dos 23 doentes internados em Coimbra mantêm-se com prognóstico reservado Ouvir o artigo Seis dos 23 doentes internados em Coimbra mantêm-se com prognóstico reservado

Tópicos:

Cirurgia Plástica Reconstrutiva Queimados, Hospitalar, Pedrógão,