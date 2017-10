Seis famílias desalojadas e duas empresas afetadas na Marinha Grande revela autarca

Lusa18 Out, 2017, 16:11 | País

Ao todo, ficaram destruídas uma dezena de casas, sendo que há seis famílias desalojadas na freguesia de Vieira de Leiria, disse aos jornalistas o presidente cessante do município, sem saber precisar o número de pessoas que ficaram sem casa.

De acordo com o autarca, não foi preciso a Câmara da Marinha Grande assegurar uma resposta temporária às famílias afetadas, que ficaram em casas de familiares.

Também em Vieira de Leiria, uma empresa de cartonagem ficou completamente destruída e há dois pavilhões de um armazém que também arderam, referiu.

"Felizmente, não temos situações de vítimas porque também os nossos munícipes e os nossos cidadãos obedeceram às orientações e diretivas que lhe foram sendo dadas pelos bombeiros e pelas autoridades", realçou Paulo Vicente.

De acordo com o autarca, ainda há problemas com o abastecimento de água em alguns lugares do concelho.

Paulo Vicente, que juntamente com outros autarcas do distrito de Leiria reuniu-se hoje com o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, realçou que pediu ao Governo, "com urgência", que faça uma avaliação das árvores de grande porte à beira das vias principais, para que não ocorram vítimas "com o derrube dessas mesmas árvores para as estradas".

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 41 mortos e cerca de 70 feridos (mais de uma dezena dos quais graves), além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 vítimas mortais e mais de 200 feridos.