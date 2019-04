Seis feridos em acidente entre elétrico e autocarro em Lisboa

Lusa07 Abr, 2019, 15:09 / atualizado em 07 Abr, 2019, 17:04 | País

Inicialmente o INEM deu conta à agência Lusa de "cinco feridos ligeiros", mas atualizou esse número para "seis feridos ligeiros: quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 30 e os 70 anos".



As seis vítimas foram transportadas para o Hospital de São José, em Lisboa, "com pequenos traumatismos", acrescentou o INEM.



Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à Lusa que todos os feridos seguiam a bordo do elétrico, e resultaram do embate com o autocarro.



O acidente aconteceu pelas 13h15 no cruzamento da rua do Ouro com a rua da Conceição, na Baixa de Lisboa.



O Cometlis informou que o trânsito automóvel está cortado nesta zona.



De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, estão no local 19 operacionais e sete viaturas, na ocorrência identificada como "colisão rodoviária".