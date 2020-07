Seis fogos ativos mobilizam 1.177 operacionais e 377 viaturas

A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indica que o distrito com mais meios é o de Castelo Branco, onde lavra um incêndio florestal desde as 15:31 de sábado, no concelho de Oleiros, que está a ser combatido 915 operacionais, 287 viaturas e três meios aéreos.

No mesmo distrito, registam-se outros fogos, mas já em conclusão, nos concelhos da Sertã, Idanha-a-Nova e Fundão, com menos de uma dezena de operacionais.

No distrito de Bragança, 182 operacionais com 65 viaturas combatem ainda as chamas num incêndio em mato no concelho de Vinhais, uma ocorrência que começou às 14:10 de sábado.

O incêndio no concelho de Vila Flor, onde estão 69 bombeiros e 20 viaturas já está em fase de conclusão, segundo a ANEPC.

Já no distrito de Leiria, no concelho de Figueiró dos Vinhos, regista-se um incêndio em mato que começou às 20:38 onde estão 20 operacionais e seis viaturas.

Em Valongo, distrito do Porto, há registo de um fogo em curso iniciado às 20:44 ainda sem bombeiros no local, e um fogo agrícola em Felgueiras com 15 operacionais e seis viaturas e um outro de mato, ambos em resolução.

A ANEPC registava às 21:00 um total de 36 incêndios que mobilizam 1.585 operacionais, 493 viaturas e 1 meio aéreo.

Dos 36 fogos, seis estão em curso dois em resolução e 28 em conclusão.