Seis mil operacionais por dia garantem segurança a Francisco em Fátima

Lusa 10 Mai, 2017, 18:52 | País

Numa conferência de imprensa para apresentar a "Operação Fátima", na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, a secretária-geral do Sistema de rança Interna, Helena Fazenda, avançou também que o nível de ameaça terrorista mantém-se no nível moderado, apesar de a avaliação ser feita permanentemente.

Helena Fazenda garantiu ainda que os meios para esta operação são "os ajustados e adequados", tendo em conta a dimensão e as características do acontecimento - a visita do papa, na sexta-feira e no sábado, para o centenário das "aparições" de Fátima.