Seis utentes positivos entre os utentes retirados do Lar de Póvoa de Santarém

Agora com a realização de novos testes, surgiram seis positivos que regressaram ao lar na Póvoa de Santarém.



No total, no Lar Fonte Serrã, há agora 47 utentes positivos e 17 funcionários.



Este sábado morreram dois idosos que estavam internados no hospital de Santarém.



No outro surto da cidade, na Residência Sénior Quinta de Valmonte, o número não se alterou nas últimas 24 horas. Mantêm-se 14 casos de covid-19.