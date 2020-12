Selminho. MP acusa Rui Moreira do crime de prevaricação e pede perda de mandato

O Presidente da Câmara do Porto diz que a acusação do Minsitério Público no Caso Selminho é "ultrajante e infame". Rui Moreira falou esta manhã sobre o caso. O autarca não se demite e garante que é inocente e que nunca teve qualquer intervenção no processo enquanto Presidente da autarquia.