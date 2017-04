Sem abrigo barricou-se contra demolições na Ria Formosa

"Nós temos no terreno cerca de 40 agentes e temos também uma lancha do ISN, uma enfermeira do comando, em apoio a qualquer eventualidade", referiu Pedro Palma.



O único caso de protesto registado esta terça-feira foi de um sem abrigo que se barricou numa das casas e que por estar referenciado foi depois levado para Faro.



De acordo com Pedro Palma, esta manhã decorria "tudo dentro da normalidade sem nenhuum momento de tensão".



O responsável pensa que os trabalhos de demolição e remoção dos destroços deverão demorar duas semanas.



O reporter Duarte Baltazar está no local a acompanhar as operações.