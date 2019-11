As associações que lidam com esta realidade queixam-se da falta de respostas do governo, destacando apenas o trabalho das autarquias, em particular em Lisboa e no Porto.O diretor geral da Comunidade Vida e Paz, Henrique Joaquim, aponta como exemplo a falta de habitações.





