Sem-abrigo. Presidente e Governo a diferentes velocidades para erradicar o flagelo

Marcelo Rebelo de Sousa esteve reunido na segunda-feira com a ministra do Trabalho e também com quem trabalha de perto com as pessoas sem-abrigo.O Chefe de Estado diz esperar que em 2020 tudo comece a correr melhor.O Presidente da República apontou ainda as áreas prioritárias para alcançar o objetivo.A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, disse no final da reunião que há áreas que devem ter melhorias mas não se comprometeu com metas.

Da Presidência da República saiu a marcação para o próximo dia 5 de dezembro de uma reunião semelhante no Porto.Sinal de que Marcelo Rebelo de Sousa vai manter esta questão na ordem do dia.