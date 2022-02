Sem novo edifício de ambulatório, prática do IPO de Lisboa fica em risco

Direitos Reservados

O aviso é do presidente do Instituto Português de Oncologia de Lisboa: “Sem novo edifício, a prática do instituto vai ficar em perigo”.

Entrevistado pela agência Lusa, o presidente do Instituto Português de Oncologia, João Oliveira, lamenta que a construção do novo edifício desta estrutura não tenha sido acautelada no Orçamento do Estado.



O presidente do Conselho de Administração do IPO de Lisboa dá conta ainda de que estão a ser detetados doentes com cancro com situações mais graves do que antes da pandemia. Em causa estão os atrasos nos diagnósticos.